Cumhur İttifakı adayı Tuna’dan Akşener ve Kocamaz’ın iddialarına yanıt

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, evrakları geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına tepki göstererek, "Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor" dedi.

"İspat etsinler adaylıktan çekileceğim"

Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezisi yapan Tuna, evrakları İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın iddialarına yanıt verdi. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, "Bugün bir televizyon kanalında, İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi, şahsımla ilgili bazı iddialar ortaya atmıştır. İYİ Parti’nin adayı olan şahısla alakalı (Burhanettin Kocamaz), onun söylediği bir isnat üzerinden, benim ’İYİParti’den dahi aday olmayacak’ şeklinde bir ifade kullandığım iddia edilmektedir. Aday olamayışının sebebini bizim üstümüzden kullanmak suretiyle mağdur edebiyatı yapıyor. Programın sunucusuna yazdığım mesajda, Meral Akşener’e yönelik ’Eğerböyle bir ifadeyi gerek görsel, gerek tweet ya da başka bir mesaj usulüyle bir yerde attığımı ispat etsin adaylıktan çekileceğim’ dedim. Ben kişilerle uğraşmam. Siyasetim düz ve omurgalıdır. Siyasette bir yerde olmak ya da olmamak kader, kısmetmeselesidir. Biz çalışıyoruz, millet bize inanmış. Tabi çıkan anketlerin sonucundakendisinin çok geride olduğunu gören şahıs bir hareket yapmak durumundaydı. Onu da bu şekilde yaptı. Adaylık müracaatı ve seçim takvimi 1 Ocak tarihi itibariyle herkese ilan edilir. Bu aday olan, meclis üyesi olan, teşkilat başkanları, bütün siyasi partilere ve demokrasilerin düğümüdür. Seçim zamanı herkes bu takvime uymakdurumundadır" diye konuştu.

"Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur"

"Şimdi siz neden son saat, son dakika, son saniyeye varıncaya kadar bekletiyorsunuz" diyen soran Tuna, şöyle devam etti:

"Hamit Tuna olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı adayı olarak 24 saat öncesinde biz başvurumuzu yaptık. Dört tane evrak veriyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. 5 dakikalık bir vaziyet. Eğer teşkilat yapına güvenmiyorsan bir tane adamını vereceksin, ’alındı belgesiyle evrakımı getir’ diyeceksin. 25 yıl belediye başkanlığı yapmış böyle bir siyasetçinin bu tezgaha düşmesi mümkün değil. Bu bilinçli yapıldı. Bugün genel merkezin yaptığı açıklamada listeyi veremeyen önceki fesih edilen yapının saat 16.55 itibariyle görevden alındığı söyleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat ederken, 16.55’de görevden alacağınıza, 16.55’de onun evrakları teslim edip etmediğini sağlam bir adamınızla gidin takip ettirin. Bakın tezgah nereden nereye gidiyor. Yani bu tamamen bir kurgu, Türkiye’de sansasyonel bir vaziyet çıkartmak, biratraksiyon yapmak, mağdur edebiyatı uygulamak, ’demokrasiye sahip çıkın’ ifadesiyle Türkiye’yi de arkasına almak. Bu tamamen bir kurgudur. Tamamen bilinçli yapılan programlı bir senaryodur. Senaryoyu da güzel uyguladılar ama millet yemiyor. Bu suçu da Hamit Tuna’ya atıyor."

"Esefle kınıyorum, hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım"

Kocamaz’ın DP’den adaylığına yapılan itirazları da değerlendiren Tuna, insanların tabi ki itiraz edebileceğini belirterek, "Benim adliyenin kapısında nöbet tutacak halim yok, git kendin tut. Sen sahip çık madem öyle itiraz edecek insanlara. Ben seçim sathı mealinde yoğun çalışan bir insanım ve taban siyaseti yaparım. Toplumda da kabul görmüş, 24 yıllık bir siyasi tecrübesi olan ve başarılı bir belediye başkanıyım. Millet bizi seviyor. Biz gönül gözünü açmış, herkesi kucaklayan yanımızla bu kenti barış ve kardeşliğin en üste çıktığı şehir yapacağız. Sosyal barışı tesis edeceğiz. Hamit Tuna hümanist bir insandır. Öyle ayrıştırarak, kitleleri birbirine düşman etmekle olmaz. Nasıl sağlayacaksın bu kentte barışı? Sağlayamazsın. Bu bir taktik, yıllardıruyguladığı bir taktik. Dolayısıyla esefle kınıyorum. Zaten maddi olarak davaaçacağım. Hakkımda isnatta bulunan herkese dava açacağım. Bu benim yasal hakkım. Varsa belgeleri kullansınlar, çıkarsınlar ve ben de diyorum ki, belgenizle ispatlayın adaylıktan çekileceğim. Bu kadar net konuşuyorum" ifadelerini kullandı.