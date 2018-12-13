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‘Cumhur’ buluşması

Cumhur İttifakı’nın tarafları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün bir araya geldi.

13 Aralık 2018 Perşembe 13:11
‘Cumhur’ buluşması

Yeni Akit  Ankara

Cumhur İttifakı’nın tarafları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir kez daha MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider, son görüşmelerini 21 Kasım’da gerçekleştirmişti. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için ittifak konusunun konuşulduğu öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli’nin, görüşmede, yerel seçimlere ilişkin kurulacak ittifakın detaylarını ele aldıkları ifade ediliyor.

Bahçeli: Sarı yelekle yatan çıplak kalkar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa’daki Sarı Yeleklilere özenip Türkiye’de sokak çağrısı yapanlara meydan okudu... Fransa’da düzenlenen ‘Sarı Yelekliler’ protestolarına yönelik açıklamalarda bulunan MHP lideri, “Fransa’yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan Sarı Yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır” diyerek ayaklanma hayali kuranlara tokat gibi cevap verdi.

“Mesele millet meselesi”

Özellikle bu konunun bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığı’nın önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK’yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:11
  1. Ankara
  2. Cumhur İttifakı
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  6. Sarı Yelekliler
  7. Sarı Yelek terörü
  8. Adalet Bakanlığı
  9. YSK

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