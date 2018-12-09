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Cümbüş ittifakı çatırdadı: Kendi adaylarımızı göstereceğiz

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'na dahil olan Demokrat Parti, 2019 yerel seçimlerinde bütün çevrelerde kendi adaylarını göstereceklerini açıkladı.

09 Aralık 2018 Pazar 14:21
Cümbüş ittifakı çatırdadı: Kendi adaylarımızı göstereceğiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Partisinin temsilciler meclisinde aldıkları kararla ilgili konuşan Gültekin Uysal, "24 Haziran seçimleri sonrası aslında birbirini tamamlayan 31 Mart seçimleriyle karşı karşıyayız. Türkiye'de 16 Nisan referandumuyla değişen şartlar var, seçim süreçleriyle ilgili. Bütün bunlara kayıtsız kalmadan ama elbette Demokrat Parti olarak geçen hafta gerçekleştirdiğimiz temsilciler meclisi toplantımızda aldığımız kararla Türkiye'deki bütün çevrelerde aday göstermek noktasında bir kararlılığımız ve iddiamız var" diye konuştu.

Her bölgeden kendi adaylarıyla çıkacak

31 Mart yerel seçimlerine hatırı sayılır bir zaman dilimi olduğuna dikkati çeken Uysal, seçim takviminin 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacağını söyledi. Uysal, şöyle dedi:

"Şubat ayı itibariyle de nihai seçim kurullarına adaylıklar büyükşehirlerde, illerde ve ilçelerde, beldelerde belirlenecek. İl genel ve belediye meclis üyeleri de belirlenecek. Bütün bu süreç içerisinde elbette önümüzde hakikaten Türkiye'nin kutuplaşmamasını istediğimiz ama iki kutupluluğa her noktada mahkum edilmeye çalışılıyor. Makul ve namuslu insanların etrafında birleşme noktasında bir irade çıkarsa elbette bunları şahsi önceliklerimizle değil, bir yanda ülkemiz ve öbür yanda partimiz öncülükleriyle değerlendirme imkanı doğar. Ama bugün itibariyle söyleyebileceğim; bizler yetkili kurullarımızla ve meşru kurullarımızla aldığımız hem de temsilciler meclisimizde bütün genişletilmiş manada ilçe başkanlarımız ile yaptığımız toplantıda adaylarımızı her noktada her seçim çevresinde aday çıkarmak noktasında bir kararlılığımız var."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:21
  1. Demokrat Parti
  2. DP
  3. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal
  4. Gültekin Uysal

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 dk önce
    ÇatırdadıysaMutlaka Çöker.
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