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Eğitim Cumartesi günü nüfus müdürlükleri açık mı 18 Haziran
Eğitim

Cumartesi günü nüfus müdürlükleri açık mı 18 Haziran

Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak mı 18-19 Haziran | 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleşecek. Sınav öncesinde adaylar nüfus müdürlüklerinin ne zaman hangi günler açık olacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta sonu nüfus müdürlükleri açık oluyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 23:57:00 -
Cumartesi günü nüfus müdürlükleri açık mı 18 Haziran

YKS öncesinde pek çok kişi hafta sonu nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, cumartesi Pazar sabahı nüfus müdürlükleri açık olur mu?

Cumartesi günü nüfus müdürlükleri açık mı 18 Haziran

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, 2022-YKS hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu. Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alacağına dikkati çeken Aygün, "T.C Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C Kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır. 2022-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim" dedi.

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