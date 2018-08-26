Gazetemiz Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Cumartesi Anneleri, AK Parti’den ne istiyorsunuz?" başlıklı bugünkü köşe yazısında "Cumartesi annelerinin" taleplerinin haklı olduğunu ancak faili meçhul cineyetlerin AK Parti döneminde değil 1980 darbesi döneminde işlendiğini hatırlatarak CHP ve HDP'lilerin suçu AK Parti'nin üzerine yıkmaya çalışmalarına tepki gösterdi.

İŞTE O YAZI;

Kamuoyunda “Cumartesi Anneleri” diye isimlendiriliyorlar..

Özellikle 1980 darbesinden sonra..

Ayrıca da 1990’lı yılların başında, faili meçhul cinayetlerle ortadan kaldırılan, cenazeleri bile bulunamayan insanların aileleri adına..

Annelerin İstanbul Galatasaray’da, her hafta buluşması olarak biliniyor..

Tarih ne dedik?

1980 darbesi..

Ve 1990’lı yılların başları..

O yıllarda, ne AK Parti var..

Ne de, AK Parti’nin üst yönetiminin o yıllarda siyaset yaptığı Milli Selamet Partisiveya Refah Partisi iktidarda..

Tam aksine..

“1990’lı yılların başı” diyerek tanımlamamızdan da anlaşılacağı üzere..

Refah Partisi’nin 1996’da koalisyon ortağı olarak hükümet kurduğu dönemde, Cumartesi Anneleri’ne artık ekleme olmamış..

Öncesinde 18 bin faili meçhul cinayetten bahsedilir iken..

Necmettin Erbakan’ın başbakan olması ile birlikte, Türkiye’de bir dönem kapanmış..

Cumartesi Anneleri, eski yıllardaki olduğu üzere, kartopu gibi büyümekten kurtulmuş..

Denilebilir ki, “Evet, yeni faili meçhul cinayetler yaşanmadığı için, yeni yeni Cumartesi Anneleri de, bu gruba katılmamış. Ama o tarihe kadar çocuklarını kaybetmiş olan Cumartesi Anneleri’nin dramlarına da, bir çare bulunamamış!”

Bu itiraza, prensip olarak saygı ile yaklaşırım..

Oğlunu, kızını kaybetmiş acılı annelerin taleplerine, her türlü önyargıdan uzak şekilde yanaşıp, “çözüm için neler yapılabilir”i düşünmemiz lazım..

Bu yolda yapılanları da, Cumartesi Anneleri’nin takdir etmesi lazım..

Ne gibi?

Şunun gibi:

Necmettin Erbakan Hoca’nın başbakanlığı dönemi ile birlikte, malum karanlık dönemin kapandığı gerçeğini kabul edip, “Cumartesi Anneleri olarak, bizim aramıza yeni anneler eklenmedi.. Bu sebeple, Erbakan Hoca’mıza ve onun ekibine teşekkür ederiz” demeleri gerekir..

Daha başka?

“Cumartesi Anneleri”nin çıkışına sebep olan 1980 darbesindeki kaybolan gençlerin birinci derece sorumlusu Kenan Evren ve darbeci arkadaşlarının yargılanması için cesur adımı atan Tayyip Erdoğan ve yönetimine teşekkür edilmesi lazım..

Öyle ya..

Madem ki, Cumartesi Anneleri’nin varlık sebebi, en başta 1980 darbesinde kaybolan gençler, işkencede ölen insanlardır...

1980 darbesinin failleri de, madem ki Kenan Evren ve arkadaşlarıdır..

O halde..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...