Polonya’da bilim kurgu filmlerini aratmayan protesto! 30 robot yapay zekaya karşı sokağa indi!

Polonya’da yaklaşık 30 robot, yapay zekanın çalışma hayatına etkisine dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Robotlar, Dijital İşler Bakanlığı önünde bir araya gelirken eylemde yapay zekanın insanların işlerini devralmasına ilişkin endişeler gündeme getirildi.

YAPAY ZEKAYA KARŞI “ROBOTLU” PROTESTO

Gösteri, yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte insanların yaptığı işlerin robotlar ve otomasyon sistemleri tarafından devralınabileceği tartışmasını gündeme taşımak isteyen kampanyacılar tarafından organize edildi.

Yaklaşık 30 robotun katıldığı eylemde, daha güçlü yapay zeka düzenlemeleri yapılması çağrısında bulunuldu.

TARTIŞMANIN İRONİK GÖRÜNTÜSÜ

İnsanların işlerini ellerinden alabileceği konuşulan yapay zeka ve robotlar, bu kez aynı konu nedeniyle insanların düzenlediği protestonun başrolüne çıktı. Bakanlık önündeki gösteri, yapay zekanın çalışma hayatındaki geleceğine ilişkin tartışmayı sıra dışı bir görüntüyle yeniden gündeme taşıdı.