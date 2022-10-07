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Yaşam Cuma namazına gitmemiş olsalardı canlarından olacaklardı
Yaşam

Cuma namazına gitmemiş olsalardı canlarından olacaklardı

Düzce’de kontrolünü kaybeden kamyon, taksi durağını ezdi geçti. Seyir halindeki çakıl taşı taşıyan kamyon, freninin boşalmasıyla harekete geçerek önce refüje sonrasında taksi durağına daldı. Şarampole takla atarak yuvarlanan kamyon kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 16:04:00 - 2022-10-07 16:04:00
Cuma namazına gitmemiş olsalardı canlarından olacaklardı

Taksi durağına dalıp, şarampole yuvarlandı

Freni boşalan kamyon önce refüje ardından taksi durağına daldı. Şarampole yuvarlanan kamyon, önündeki binaya çarparak takla attı. Taksi durağında çalışan şoförlerin cuma namazında olmaları büyük bir faciayı önledi.

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