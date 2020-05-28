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Cuma namazı statlarda kılınacak

Kütahya’nın Emet İlçesinde İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma namazlarının statlarda kılınacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:40:01 -
Cuma namazı statlarda kılınacak

Kütahya’nın Emet İlçesinde İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma namazlarının statlarda kılınacağı açıklandı.


Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel Bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Taiyyp Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cami ve Mescitlerimizin ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezinde bahçesi ve avlusu Cuma Namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe Mahallesinde ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir’’ denildi.

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