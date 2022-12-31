Cuma namazı sonrası protesto

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, cuma namazının ardından sokaklara çıkan kalabalık gruplar, tutuklu din adamları ve protestoculara destek için yürüyüşe geçerek ülke yönetimini protesto etti.

Göstericiler, taşıdıkları dövizlerle Mahsa Emini protestoları nedeniyle verilen ve bazıları infaz edilen idam kararlarına tepki gösterirken siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep ettikleri sloganlar attı.

Protestoya katılan kadınlar ise "Çocukları öldüren bir hükümet istemiyoruz," ve "Siyasi tutsaklar serbest bırakılsın." şeklinde sloganlar attı. Zahidan’daki kalabalık grup, Şuayb Mirbeluç Zehi Rigi'ye verilen idam cezasına tepki göstererek bir an önce bu karardan dönülmesini istedi.

Görüntülere, göstericilerin “ordunun suç işlediğini, İran lideri Ali Hamaney’in de destek verdiğine” ilişkin pankartlar taşıması da yansıdı.

İran'ın güneydoğusunda yer alan ve Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan, "Kanlı Cuma" olarak bilinen ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.

Ülkedeki Mahsa Emini protestolarından farklı olarak gösterilerin eyalete bağlı liman kenti Çabahar'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun bir polis memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine yapıldığı haberleri ülke medyasında yer bulmuştu.

Takip eden günlerde de Haş kentinde gösteriler düzenlenmiş, yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşılmıştı. Olaylarda güvenlik güçleri dahil olmak üzere onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Zahidan başta olmak üzere Sistan-Beluçistan eyaleti, "Kanlı Cuma" olaylarının yaşandığı 30 Eylül'den bu yana her hafta cuma namazından sonra protestolara sahne oluyor.