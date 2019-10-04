Cuma namazı saati cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri diyanet

Cuma namazı için Müslümanlar haftanın bayramı olan cuma günü camilere akın etmekte. Allah, cuma gününü Müminlere ikram etmiştir. Cuma günü öyle bir saat vardır ki bu cuma vaktinden yapılan dua biiznillah geri çevrilmez. Cuma Suresi ile Cuma namazı farz olunduğu ayetle bildirilmekte. Cuma namazı diğer günlere göre daha kıymetli. Cuma namazı vakti için diyanet namaz saatleri sorgulanmakta. İşte cuma namazı saati İstanbul, Cuma namazı Ankara, Cuma namazı saati İzmir, cuma namazı saati Antalya , Diyarbakır cuma namaz saati, cuma namazı saat kaçta Adana, Mersin cuma namazı saati kaçta? sorusunun cevabına ilişkin namaz vakitleri diyanet.

İstanbul’da cuma namazı saati 12:58

Ankara cuma namazı saati 12:43

İzmir cuma namazı saati 13:05

Antalya cuma namazı saati 12:51

Adana cuma namazı saati 12:33

Diyarbakır cuma namazı saati 12:13

Mersin cuma namazı saati 12:35

İşte il il cuma namazı saatleri tıklayınız