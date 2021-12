Cuma namazı saat kaçta okunuyor? Cuma namazı saat kaçta? 31 Aralık 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma namazı saati, Ankara cuman namaz saati, İzmir'de bugün numaz namazı saat kaçta? Antalya, Bursa, Diyarbakır, Konya cuma namazı saati bugün saat kaçta okunuyor? soruları bu illerde oturan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye’nin il, ilçe ve köylerinden cuma namaz vakti merak ediliyor. Camiye gidecek olan vatandaşlar bu başlık altında bulunan namaz vakitleri sayfası ile istediği ilin ezan saatlerine ulaşabilecek. Büyük şehirlerimizden İstanbul, İzmir, Ankara cuma namaz saatleri haberimizde Cuma kaçta okunuyor? Cuma Namazı saat kaçta? Cuma namazı, bu hafta da yurt genelinde ve İslam aleminde camilerde cemaatle birlikte kılınacak. İşte 31 Aralık Cuma il il cuma namazı vakitleri.

31 Aralık 2021 Cuma namazı bugün saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13:12

Ankara cuma namazı saat kaçta? 12:56

İzmir cuma namazı saat kaçta? 13:19

Bursa cuma namazı saat kaçta? 13:11

Edirne cuma namazı saat kaçta? 13:21

Eskişehir cuma namazı saat kaçta? 13:06

Samsun cuma namazı saat kaçta? 12:42

Trabzon cuma namazı saat kaçta? 12:29

Hakkari cuma namazı saat kaçta? 12:12

Van cuma namazı saat kaçta? 12:14

Diyarbakır cuma namazı saat kaçta?12:227

Konya cuma namazı saat kaçta? 12:57

Şanlıurfa cuma namazı saat kaçta? 12:32

Manisa cuma namazı saat kaçta? 13:18

Adana cuma namazı saat kaçta? 12:47

Diyanet il il namaz vakitleri için tıklayın

31 Aralık Cuma hutbesi

GEÇMİŞİMİZİ MUHASEBE EDELİM, GELECEĞİMİZE YÖN VERELİM

Muhterem Müslümanlar!

İslam’ın ikinci halifesi, adaletin timsali Hz. Ömer, bir defasında arkadaşlarına şöyle seslenmişti: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır.”

Aziz Müslümanlar!

Günler ayları, aylar yılları kovalıyor. Zaman süratle akıp gidiyor. Ömür sermayemiz her geçen gün tükeniyor. Sayılı nefeslerimiz bitiyor. Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladî bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geliniz, mübarek Cuma gününün şu icabet vaktinde kendimizle yüzleşme kararı verelim. Yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim.

Kıymetli Müslümanlar!

Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini tefekkür etmesidir.

Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve şehevî arzulara dur diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün günahlarımıza tevbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye karar vermektir.

Muhasebe, imanımızı kemale erdirme ve istikametimizi muhafaza etme çabasıdır. Allah’ın helal kıldığı söz ve davranışlara sımsıkı sarılma, haram kıldıklarından uzak durma gayretidir. Ölüm bize gelinceye kadar ibadetten bir an olsun ayrılmama kararlılığıdır. Yüce ahlak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakını kuşanma azmidir.

Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle Allah’a kul olmak, kul hakkına da titizlikle riayet etmektir. Mâsivâyı, yani Rabbimizden başka ne varsa hepsini gönlümüzden söküp atmaktır.

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Evet, Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” Bu ayet-i kerime bizleri imanımızın gereği olarak nefsimizi muhasebe etmeye çağırmaktadır. Yaratılış amacımıza uygun bir gelecek planı yapmaya davet etmektedir.

Öyleyse, miladî yılın bu son gününde geçmişimizi muhasebe edip geleceğe yön vermek adına kendimize şu soruları soralım: “Elestü bi Rabbiküm” sorusuna karşılık Rabbimize verdiğimiz kulluk ahdine sadık kalabildik mi? Ömrümüzü imanla, ibadetle ve güzel ahlakla geçirebildik mi? Rabbimizin haram kıldığı her şeyden uzak durabildik mi? Canlı cansız tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yerine getirebildik mi? Hâsılı her yılımızın, her ayımızın, her günümüzün, hatta her saatimizin kıymetini bilebildik mi?

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için hazırlık yapandır. Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hâlâ Allah’tan iyilik temenni edendir.”

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar.Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kime farz?

Cuma namazını kimler kılar? Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

Müslüman olmak,

Akıllı olmalı,

Ergenlik çağına gelmiş olmak,

Erkek olmak,

Hür ve serbest olmak,

Mukim olmak (misafir olmamak),

Sağlıklı olmak,

Kör olmamak,

Ayakları sağlam olmak.