Cuma hutbesinden, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı

“Kurban: Takvaya Ulaşma Arzusu” konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Kurban ibadetinin kurbanlık hayvanın belli günlerde ve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyle eda edildiği vurgulanan hutbede, “Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Kurbanın her şeyden önce bir ibadet olduğu, et alım satımı olmadığı vurgulanan hutbede, “Kurban ibadetini adeta belli kiloda et satışına indirgeyen uygulamalar, bu ibadetin maksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her bir kurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkak belirlenmelidir. Önceden vadedilen kiloyu tamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerini birbirine karıştırmak asla caiz değildir” değerlendirmesinde bulunuldu. “