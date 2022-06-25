  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Cuma hutbesinden, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı
İSLAM

Cuma hutbesinden, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, “Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz” uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:03:00 -
Cuma hutbesinden, kurban ibadetini yerine getirme şartları hatırlatıldı

“Kurban: Takvaya Ulaşma Arzusu” konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Kurban ibadetinin kurbanlık hayvanın belli günlerde ve kurban niyetiyle usulüne uygun olarak kesilmesiyle eda edildiği vurgulanan hutbede, “Kurbanlık hayvan kesilmeksizin bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır” ifadesi kullanıldı.

Kurbanın her şeyden önce bir ibadet olduğu, et alım satımı olmadığı vurgulanan hutbede, “Kurban ibadetini adeta belli kiloda et satışına indirgeyen uygulamalar, bu ibadetin maksadı ve ruhuyla bağdaşmaz. Kesimden önce her bir kurbanlık hayvan ve hissedarları muhakkak belirlenmelidir. Önceden vadedilen kiloyu tamamlamak amacıyla farklı kurbanların etlerini birbirine karıştırmak asla caiz değildir” değerlendirmesinde bulunuldu. “

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23