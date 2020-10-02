Cuma duası cuma günü okunacak dua

Müslümanlar için belirli aylar, haftalar ve günler ve geceler vardır. Yıl içinde onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı, kutlu ve geceler içinde Ramazan ayı içerisinde gizli olan Kadir Gecesi’nin ne kadar değerli olduğunu bize Peygamber Efendimiz (s.a.v) bildirdimiştir. Ayın ve gecenin olduğu kadar günlerin de bir değerlisi söz konusudur. Günler içinde cuma günü Müslümanlar açısından ayrı bir değere sahiptir. Zira, cuma günü Allah’a inanan Müminler bir araya gelirler ve cuma namazı için camilere koşarlar. Bunun için cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilir. Cuma günü yapılan duaların ayrı bir yeri ve önemi vardır. Zira cuma günü özellikle de cuma saatine denk gelen duaların geri çevrilmediği yine Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından müjdelenmiştir. Bunun için her Müslüman cuma günü bildiği duaları okumaktan geri durmaz.