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İSLAM Cuma duası cuma günü okunacak dua
İSLAM

Cuma duası cuma günü okunacak dua

Cuma duası her hafta cuma günü Müslümanlar tarafından okunmak istenilmekte. Çünkü Mümin için cuma günü mübarek bir gündür. Zira cuma Müslümanların haftalık bayram günüdür. Allah (C.C) cuma gününe özel ayet indirmiş, bu mübarek güne mahsus cuma namazı vardır. İşte cuma günü okunacak cuma duası.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 08:47:00 - 2020-10-02 08:51:52
Cuma duası cuma günü okunacak dua

Müslümanlar için belirli aylar, haftalar ve günler ve geceler vardır. Yıl içinde onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı, kutlu ve geceler içinde Ramazan ayı içerisinde gizli olan Kadir Gecesi’nin ne kadar değerli olduğunu bize Peygamber Efendimiz (s.a.v) bildirdimiştir. Ayın ve gecenin olduğu kadar günlerin de bir değerlisi söz konusudur. Günler içinde cuma günü Müslümanlar açısından ayrı bir değere sahiptir. Zira, cuma günü Allah’a inanan Müminler bir araya gelirler ve cuma namazı için camilere koşarlar. Bunun için cuma günü Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilir. Cuma günü yapılan duaların ayrı bir yeri ve önemi vardır. Zira cuma günü özellikle de cuma saatine denk gelen duaların geri çevrilmediği yine Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından müjdelenmiştir. Bunun için her Müslüman cuma günü bildiği duaları okumaktan geri durmaz.

Ezan saatleri
Ezan saatleri

İSLAM

Ezan saatleri

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