Çukurova’da turunç seferberliği

Çukurova Belediye ilçede turunç ağacı dikme seferberliği başlattı. Belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, diktiği ağaçlarda 4 yaşından büyük olanlar tercih ettiği, bu sayede fidanın tutmaması ya da tahrip edilmesinin önüne geçildiği aktarıldı. Yetişmiş ağaçların dikimi ile ilçenin daha yeşil ve güzel görünmesi hedeflenirken, ilk etapta 6 bin turunç ağacı dikileceği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bazı parklara turunç ağaçlarını bizzat kendi elleriyle dikti.

Göreve ilk geldiklerinde fidan dikmeyi tercih ettiklerini ancak fidanları korumanın zor olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Biz de bunu göz önüne alarak ağaç dikmeye karar verdik. Yetişmiş ağacı korumak daha kolay” dedi.

Çukurova’yı Türkiye’nin en yeşil ilçelerinden biri haline getirdiklerini anlatan Başkan Çetin, “Göreve geldiğimizde 110 civarında park vardı, biz bu sayıyı 270’e çıkardık. 160 park yapmışız. Bu parkların büyük bölümü de temalı parklardan oluşuyor. Bunları da yeterli görmüyoruz ve ilçemizi yeşillendirmeye devam ediyoruz. Turunç ağacı dikme çalışmalarımız da bu anlayışın bir sonucudur” şeklinde konuştu.