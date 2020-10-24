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Aktüel Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi
Aktüel

Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:05:00 -
Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde inşa edilmesi ve havalimanının işletme ve devri ihalesi ertelendi.

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamasına göre, daha önce 26 Ekim'de yapılacağı ilan edilen ihale 20 Kasım'a ertelendi.

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin YİD modeli ile yapımının yanı sıra havalimanının işletilmesi ve devrini de içeren ihale, 20 Kasım saat 10: 00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında yapılacak.

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