Çukurova Basketbol, Nia Coffey'yi transfer etti

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, ABD'li forvet Nia Coffey'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Mersin ekibi, 24 yaşındaki Coffey ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonu Adelaide Lightning formasıyla Avustralya Ligi'nde geçiren 1,85 metre boyundaki oyuncu, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak. Coffey, önceki takımında 17,5 sayı, 8,5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

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