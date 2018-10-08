Çukur’dan CHP’ye başkan adayı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) adaylık için istifa süreci 1 Ekim’de başladı. 19 Ekim’de sona erecek adaylık başvuruları için aralarında eski ve yeni milletvekillerinin de bulunduğu aday adayları çalışmalarını sürdürürken, genel merkezin kararı bekleniyor. Önseçimin yapılmayacağı, genel merkez yoklamasının uygulanacağı seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında yetki aldıktan sonra 12 Ekim’de Ankara’da mevcut belediye başkanları ile bir araya gelecek. Buradaki görüşmenin ardından ise Kılıçdaroğlu listesini şekillendirecek.

Çukur’dan CHP’ye

Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, 12 Ekim’de düzenlenecek belediye başkanları toplantısında CHP’nin iktidarda olmadığı pek çok ilçe belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.

CHP’nin İstanbul’da bölgelere ve bazı ilçelere göre aday adayları arasında isimleri geçenler arasında Çukur adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncu Ercan Kesal’da yer alıyor. Kesal'ın adı Beyoğlu belediyesi için konuşuluyor.