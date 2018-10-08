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Çukur’dan CHP’ye başkan adayı

24 Haziran seçimlerinde umduğunu bulamayan CHP’de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci başladı. Kulislerde CHP’nin Ege ve Anadolu’daki bazı belediye başkanlıklarını kazanmak için sağ görüşlü isimlere teklif götürüleceği konuşulurken ünlü isimlerinde aday listelerinde olacağı bildirildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:45
Çukur’dan CHP’ye başkan adayı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) adaylık için istifa süreci 1 Ekim’de başladı. 19 Ekim’de sona erecek adaylık başvuruları için aralarında eski ve yeni milletvekillerinin de bulunduğu aday adayları çalışmalarını sürdürürken, genel merkezin kararı bekleniyor. Önseçimin yapılmayacağı, genel merkez yoklamasının uygulanacağı seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında yetki aldıktan sonra 12 Ekim’de Ankara’da mevcut belediye başkanları ile bir araya gelecek. Buradaki görüşmenin ardından ise Kılıçdaroğlu listesini şekillendirecek.

Çukur’dan CHP’ye

Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, 12 Ekim’de düzenlenecek belediye başkanları toplantısında CHP’nin iktidarda olmadığı pek çok ilçe belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.

CHP’nin İstanbul’da bölgelere ve bazı ilçelere göre aday adayları arasında isimleri geçenler arasında  Çukur adlı televizyon dizisinde rol alan oyuncu Ercan Kesal’da yer alıyor. Kesal'ın adı Beyoğlu belediyesi için konuşuluyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ercan Kesal
  4. çukur
  5. CHP
  6. belediye başkan adayları

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