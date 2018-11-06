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Çukurca'da feci kaza! 3 polis memuru yaralı

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı.

06 Kasım 2018 Salı 18:02
Çukurca'da feci kaza! 3 polis memuru yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, polisleri taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erziki mevkiinde meydana geldi. Çukurca'dan Van'a polisleri taşıyan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. İsimleri açıklanmayan yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tedavileri süren yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:02
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Çukurca
  4. trafik kazası
  5. polis aracı devrildi
  6. 3 polis yaralı

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