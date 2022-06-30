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Yerel Çukurca'da engerek yılanı paniği
Yerel

Çukurca'da engerek yılanı paniği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 3 metrelik engerek yılanı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 14:19:00 - 2022-06-30 14:23:36
Çukurca'da engerek yılanı paniği

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında arazide gezen Adem Çiftçi'nin karşısına engerek yılanı çıktı. Adem Çiftçi korku dolu anlar yaşadı.

Engerek yılanını cep telefonuyla kaydeden Adem Çiftçi, "Çukurca bölgesini çok geziyorum. Daha önce dağ geçişi, domuz ve ayı sürüsünü görüntüledim. Gezdiğim sırada kırsal bir alanda güneşlenen 3 metre boyunda yılan gördüm. Fotoğrafını çektim. İnternette araştırdığımda engerek yılanı olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

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