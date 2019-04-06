0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çukura gömülü kedi ve köpek ölüleri bulundu

Burdur’ da çukura gömülü köpek ve kedi ölüleri bulundu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 20:40
Çukura gömülü kedi ve köpek ölüleri bulundu

Burdur’ da çukura gömülü köpek ve kedi ölüleri bulundu. Burdur Hayvan Dostları Derneği ve belediye tarafından hukuki süreç başlatıldı.


Çeltikçi’de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan bir köpeğin ihbarını aldıklarını açıklayan Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen köpeğin akıbetini araştıran Burdur ve Isparta Hayvan Dostları Derneği üyelerinin hayvan barınağının yakınında köpeğin bir çukura gömülü ölüsünü bulduğunu söyledi. Bölgede yapılan araştırmada toprağa gömülü çok sayıda köpek ve kedi ölülerinin olduğu ortaya çıktığını söyleyen Turan, köpeklerden bazıları otopsi için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi’ne gönderildiğini açıkladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Baro Temsilcisi, belediye ve dernek olarak hukuki süreç başlatıldığını kaydeden Aysel Turan, “Biz de dernek olarak tutanak tuttuk. Hukuki süreç başlatıldı. Takipçisiyiz. Çukurlardan 15 den fazla kedi köpek çıkarıldı. Toplu ölüm olduğu belli" diye konuştu.


Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, “Hayvan ölüleri otopsi yapılmak üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi. Hayvan ölülerinin ne zamana ait olduğu tespit edilecek. Soruşturma sonunda ihmali bulunduğu anlaşılan görevli tespit edilirse hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Duyarlılıklarından dolayı hayvan severlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 20:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’ın golü iptal edildi
    1. Galatasaray’ın golü iptal edildi
    2. Galatasaray evindeki seriyi 33’e..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 -..
    5. "Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf..
    6. Galatasaray'dan farklı galibiyet!
    7. Bodrum'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar
    8. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    9. Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk’tan..
    10. Basketbol: Toplu sonuç
    11. Selimiye'nin ışıkları "Dünya Saati"..
    12. Moskova Domodedovo Havalimanı’nda..
    13. Bartın'da itiraz sonrası fark değişti..
    14. Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112..
    15. Kerkük'te beklenen aşırı yağmura karşı..
    16. ABD'de artırılan hız sınırı daha fazla..
    17. Berlin’de artan kiralar protesto edildi
    18. Dereden geçen sürü sular yükselince..
    19. Cezayir'de parlamento Buteflika'nın..
    20. Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor..
    21. 12 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayetin..
    22. TRT'den YSK'ye canlı yayın başvurusu
    23. Sandıklardan canlı yayın için TRT'den..
    24. Televizyon çalarken yakalanan zanlı..
    25. CF Moto 250 Kupası seçmeleri
    26. Çukura gömülü kedi ve köpek ölüleri..
    27. Esenyurt’ta korkutan çatı yangını
    28. Pencereye çıkan çocuk yürekleri ağza..
    29. Sarı Yelekliler rota değiştirdi
    30. İstanbul Havalimanı'na aynı anda 2..
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız