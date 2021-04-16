  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Çukur dizisiyle ilgili karar verildi!
Medya

Çukur dizisiyle ilgili karar verildi!

Şiddeti körükleyen Çukur dizisinin 4.sezon 32. Bölümünde bir sahne tepkilerin odağı oldu. RTÜK Çukur dizi ile ilgili kararını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:37:00 -
Çukur dizisiyle ilgili karar verildi!

Ahlaksızlıkların, çarpık ilişkilerin ve şiddetin ön planda olduğu diziler yayınlanmaya devam ederken RTÜK harekete geçti.

FOX TV’nin rezil dizisi Baraj ve Yasak Elma’ya kesilen cezalar sonrası Çukur dizisi de payını aldı. Çukur’un 4. Sezon 32. Bölümünde bir sahne toplu mahalle kavgasını gösterdi. Birçok izleyici şiddetin ön planda olduğu sahneye tepki gösterdi.

Show TV’nin Çukur dizisine de şiddet, kavga ve işkence görüntüleri yer aldığı belirtilirken Kanun’da yer alan “Yayın hizmetleri,….. Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı
Medya

Kuruluş Osman, Kardeşlerim ve EDHO'nun yayınlandığı ATV'de flaş karar! Bir dizi final kararı aldı

Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımların yer aldığı ATV'de bir dizi final yapma ka..
Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...
Gündem

Korkulan oluyor! Bayramda 10 gün sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de tedbirler artırılarak 2 haftalık kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Kısmi kapanma ile vakaların yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Aks..
ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti...
Gündem

ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan İstanbul'daki konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda cevap beklediklerini ifade e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay