Çukur dizisiyle ilgili karar verildi!

Ahlaksızlıkların, çarpık ilişkilerin ve şiddetin ön planda olduğu diziler yayınlanmaya devam ederken RTÜK harekete geçti.

FOX TV’nin rezil dizisi Baraj ve Yasak Elma’ya kesilen cezalar sonrası Çukur dizisi de payını aldı. Çukur’un 4. Sezon 32. Bölümünde bir sahne toplu mahalle kavgasını gösterdi. Birçok izleyici şiddetin ön planda olduğu sahneye tepki gösterdi.

Show TV’nin Çukur dizisine de şiddet, kavga ve işkence görüntüleri yer aldığı belirtilirken Kanun’da yer alan “Yayın hizmetleri,….. Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.