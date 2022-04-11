Cudi ve Gabar dağları gözden kayboldu!
Meteoroloji günler öncesinde toz aşınımı konusunda uyarmıştı, Şırnak ise resmen toz bulutlarına teslim oldu. Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları görünmez hala geldi.
Şırnak’ta Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görülmez hale geldi. Yetkililer ise zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. Özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.
Cudi Ve Gabar Görünmüyor
Kentin silüetini oluşturan Cudi ve Gabar dağları toz taşımını neredeyse görülmez hale geldi. Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.