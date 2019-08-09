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Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi

Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce deresinde Türkiye’de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:44
Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi

Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce deresinde Türkiye’de nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.


Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan İkizce deresinde vatandaşlar dere kıyısında balık avlarken su samuru gördü. İkizce Deresi üzerinde tesis işleten Tahirhan Osal, arkadaşları ile birlikte dere kenarında otururken yanlarında su samuru gördüklerini söyledi. Osal, "Arkadaşlarla dere kenarında oturuyorduk. Hemen yanımızda bir su samuru yakaladığı bir balığı su kıyısında yediğini fark ettik. Biz de hemen telefonumuzu çıkarıp kameraya aldık. Su samuru bizi fark edince süzülerek İkizce deresinin sularında kayboldu. Daha öncede birkaç defe gördük. Genelde akşam saatleri ve geceleri dışarı çıkıyorlar. Böyle hayvanların burada görülmesi, Şehri Nuh’ta görülmesi bölgemizin zenginliğidir” dedi.


Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise, “Cudi Dağı bilindiği üzere Hz. Nuh’un gemisinin indiği yerdir. Cudi Dağı etekleri nesli tükenmekte olan hayvanlara barınaklık yapıyor. Doğal bir denge oluşturuyor. Avrupa’dan gelen bilim adamları burada nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. En son geçen hafta su samurları ile ilgili İkizce deresinde insanların arasına kadar gelip, balık avlarken görüntülendi. Bölgemizde artık yavaş yavaş su samurlarını görmeye başladık. Bunlar nesli tükenmekte olan canlılardır. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Ekolojik denge için sahip çıkmamız lazım. Bizim dedemiz olan Hz. Nuh bu ekolojik denge için hayvan türlerinden birer tane nesilleri tükenmesin diye almış. Buralarda salınmış ve biz maalesef onlara sahip çıkamıyoruz. Bizim bunların neslinin tükendiğini ve koruma altında olduğunu söylememiz lazım” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:44
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