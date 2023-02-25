Cube Incubation’dan acil durum projeleri için Helpcube hızlandırma programı

Helpcube, müteşebbislerin eğitim, alan tahsisi, teknik imkân, mentorluk ve demo day aktivitlerle büyüyüp ölçeklenmelerine yardımcı olacak. Programda girişimcilere afet ve acil durumlarla ilgili de eğitimler verilecek. Ayrıca partnerlerle stratejik girişimcilerin projelerine yönelik birebir destekler sağlanacak. Helpcube kapsamında girişimcilere sağlanacak diğer destekler arasında şunlar yer alıyor: “Modern çalışma alanı, teknik ve dikey mentorluk, girişim analizi, laborutuar odası kullanımı, Teknopark İstanbul firmalarıyla eşleştirme çalışmaları, yatırımcı buluşmaları, TTO destekleri, teknopark vergi ve avantajları, sunum hazırlama ile demo day. Ön başvuruları devam eden Helpcube hızlandırma programına «https://bit.ly/helpcube” adresinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca, Cube Incubation girişimcilerinin çözümleri ile önerilerinden derlenen ‘Afetlere ve Acil Durumlara Yönelik Teknoloji İçeren Çözüm Önerileri Raporu’yayınlandı. Rapor, https://bit.ly/helpcuberapo adresinden incelenebiliyor.