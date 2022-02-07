Cübbeli Ahmet Hoca'ya hakaret etmişti! Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı

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Cübbeli Ahmet Hoca, Lalegül TV'deki bir sohbetinde, terör örgütlerine "terör örgütü" diyemeyenlerin anlayacağı dilden konuşarak, "Şerefsizler, utanmadan sıkılmadan, bu kadar asker polis ölürken hala 'PYD terör örgütü değil' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

21 Ekim 2007 tarihinde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere birtakım anayasa değişikliklerinin referanduma sunulduğu süreçte, "Eğer sandıktan 'evet' çıkarsa şirketimi kapatacağım." deyip, sözünü yiyerek karakter yapısını ortaya koyan Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet Hoca'nın terör sevicilere yönelik sözlerini alıntılayarak, ağır hakarette bulunmuştu.

Özkiraz, Twitter hesabından, "Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, Bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim." demişti.

İfadeye gitmeyince yakalama kararı çıkartıldı!

Cübbeli Ahmet Hoca, hakkında yapılan hakaret sebebi ile Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulundu. Özkiraz, ifade vermeyince hakkında yakalama kararı çıktı.

Yaşanan gelişmeyi Twitter hesabından duyurup, yeniden Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef alarak, terör sevicilerle aynı safta duran Kemal Özkiraz, şunları söyledi:

Bu paylaşımından dolayı yakalama kararı çıkmış. Bu "sözde alim" üyesi oldugum partiye ve milletvekillerine "şerefsiz , namussuz" diyebiliyor ama biz yargilaniyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı.