Cübbeli Ahmet Hoca'ya bombalı saldırı! Bakan apar topar...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Râbıta ile ilgili konuşmamın ertesi günü derneğimize evvelce İsmailağa’da takılan biri bomba attı" açıklaması yaptı. Ünlü, konuyla ilgili olarak bir bakanın da kendisine bilgi verdiğini söyledi.

"Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "onursal başkan"ı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne (HAYDER) bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ünlü, olayı Youtube kanalı ve kendi grubuna ait televizyondan dün yayınlanan sohbetinde anlattı. Kendisinin de mensubu olduğu İsmailağa cemaatinde "şeyh" Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra "rabıta"nın kime yapılacağına dair geçen hafta konuşma yaptığını hatırlatan Ünlü, bomba atma olayının da bunun sonrasında yaşanmış olmasına dikkat çekti.

Ünlü, olayı şöyle anlattı:

"Geçen hafta bir konuşma yaptık, bomba attılar burada. Şahıs yakalandı. Sakallı makallı biri. 'Evvelce de İsmailağa'ya takılmış' dediler bana, Bakan beyin verdiği bilgi. Fakat nereye gidiyor, nereye uzanıyor ucu başı... Bunu daha tam bildirmediler. Şahıs evinde aramayla yakalandı. Evinde baya patlayıcı madde... Münferit, meczup dediler ama 200 gram bundan 400 gram şundan nasıl yakalandı?"

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