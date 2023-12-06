Cübbeli Ahmet Hoca’nın evinde 22 bin kitaplık kütüphane! O ayrıntı dikkat çekti

Çektikleri sohbet videosunun ardından Cübbeli Ahmet'in evini gezen Son Güzergah isimli Youtube kanalı, çalışma odasının detaylarını gösterdi.

Duvarda asılı olan çalışmaları ve sosyal medya ekibinin nerede çalıştığını gösteren Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

"22 bin küsür kitap var burada. Bir de Hayder'de benim kitaplarım var... Burada arkadaşlar Youtube'a çalışıyorlar, sohbetleri kesiyorlar, paylaşıyorlar...

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Birkaç senedir burada yazıyoruz, tevsirhane. Burada oturuyoruz bakıyoruz. Ben kendim yazamıyorum. Arkadaşlar oturuyor. Onlar kitaplara bakıyor, tercüme ediyoruz, ekrandan görüyoruz."