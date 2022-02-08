Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatından Kemal Özkiraz açıklaması! 'Hakkında yakalama kararı yok'

Yeniakit.com.tr

Cübbeli Ahmet Hoca'ya ettiği hakaretinden dolayı, Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı çıkartıldığı iddiası, Avukat Emir Akpınar tarafından yalanlandı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet Hoca'nın terör örgütlerine "terör örgütü" diyemeyenlere tepki gösterdiği videosunu alıntılayarak, terör sevicilerle saf tutup, çirkin ifadelerle hakarette bulunmuştu.

Özkiraz, Cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelik hakaretinde şu ifadeleri kullanmıştı:

Ne günlere kaldık, Dini siyasete alet eden bu sakallı şeytan, Bu Cübbeli ajan, Bu sarıklı soytarı bir milletvekilini hedef gösteriyor. Damadının haram dolu ihalelerinin hesabını ver önce şarlatan herif. Din bezirganı çakma alim.

Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine hakaret eden Kemal Özkiraz hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Özkiraz dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, hakkında yakalama kararı çıkartıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

Bu paylaşımından dolayı yakalama kararı çıkmış. Bu "sözde alim" üyesi oldugum partiye ve milletvekillerine "şerefsiz , namussuz" diyebiliyor ama biz yargilaniyoruz. Ben parti üyesi olduğum için kendisinden şikayetçi oldum. Videoda adı geçen milletvekillerimiz de olmalı.

2017 yılında, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi için yapılan halk oylamasında "Sandıktan evet çıkarsa şirketimi kapatacağım" sözü verip, sözünü yiyen Özkiraz'ın "Hakkımda yakalanma kararı çıktı." iddiası da yalan çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatı Emir Akpınar, Özkiraz'ın iddiasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Avukat Akpınar, açıklamasında şunları söyledi: