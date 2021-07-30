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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’dan yeni paylaşım: İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar...
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan yeni paylaşım: İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Manavgat yangınına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:37:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca’dan yeni paylaşım: İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar...

 

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, Türkiye'nin birçok yerinde etkili olan yangınlarla ilgili olarak dün Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirmişti.

Ahmet Mahmut Ünlü yeni bir açıklamada bulundu.

Ünlü, peş peşe yaptığı dört ayrı paylaşımda şöyle dedi:

- Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir.

- Yangın söndürmek için neler lazım olduğu, itfaiye ekiplerinin ve helikopter gibi vasıtaların kullanılması gerektiği herkesçe bilinmektedir, zaten Kur'an bize sebeplere sarılmayı emretmektedir ve bu her müslüman tarafından bilinmektedir, yetkililer de vazîfesinin idrakindedir.

- "Sözün uzunu ahmağa söylenir" kaidesince bizim paylaştığımız hadis-i şerife itiraz edenler ancak kötü niyetli kimseler olabilir. İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbîr getirilince Yüce Allah'ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorlar.

- Tabii ki her halükarda sebeplere sarılmak İslam'ın emridir, bu konu tartışmasızdır. Biz sadece bilinen bir şeyi tekrarlamak yerine ekseriyet tarafından bilinmeyen bir şeyi hatırlatmak istedik.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan Manavgat yangınıyla ilgili kritik çağrı: Bunu herkese duyuralım
Cübbeli Ahmet Hoca’dan Manavgat yangınıyla ilgili kritik çağrı: Bunu herkese duyuralım

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Cübbeli Ahmet Hoca’dan Manavgat yangınıyla ilgili kritik çağrı: Bunu herkese duyuralım

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Yorumlar

Hayy ve kayyum

Hocam boşver cahilleri. Biz seni anladık gormesekte tekbir getirdik dilimizle. Velhasıl iman herkese nasip olmuyor
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recep kösedağlı

iktidar her sıkıştığında vatandaşa seni gösteriyorlar artık baydı
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