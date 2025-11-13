  • İSTANBUL
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Hoca, Şûrâ Fıkıh Kurulu'nun sözleşmedeki bazı sakıncalar nedeniyle şu an için fetva vermediğini, ancak gerekli düzeltmeler yapılırsa fetva verilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Hoca, Şûrâ Fıkıh Kurulu’nun sözleşmedeki bazı sakıncalar nedeniyle şu an için fetva vermediğini, ancak gerekli düzeltmeler yapılırsa fetva verilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Cübbeli Ahmet Hoca 'önemli' diyerek duyurdu

İsmailağa’nın kayıtsız şartsız fetvâ verdiği “TOKİ 500 Bin Konut” projesine Şûrâ Fıkıh Kurulu sözleşmedeki bazı sakıncalardan dolayı fetvâ vermedi ama bazı düzeltmeler olursa o zaman fetvâ verilebileceğini söylemişlerdi.

Şu bir gerçektir ki; bir sözleşmeyi fâsid hâle getiren maddeler çıkarılırsa elbette mesele fetvâ verilmeye müsait olur.

Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konudaki son durumu sizlerle paylaşacağız.

1
