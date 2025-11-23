Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni gelişme: Kızı ve arkadaşından örnek alındı

Yalova'da 6 katlı binanın teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve sanat camiasında "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında uyuşturucu kullandıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Polis eşliğinde hastaneye gelen Gülter ve Ulu, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada, iddiaları reddettiklerini ve gizleyecek bir şeyleri olmadığı için "kendi rızalarıyla" kan ve saç örneklerini verdiklerini belirtti. Avukatları, müvekkillerinin herhangi bir gözaltı veya tutuklama durumunun olmadığını, adli sürecin devam ettiğini ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Polis ekiplerinin Çınarcık ilçesinden Yalova kent merkezine kadar eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından Acil Servis önünde gazetecilere açıklama yaptı.

“KENDİ RIZAMIZLA GELDİK”

Gülter, kendileri hakkında madde kullandıkları yönünde iddialarda bulunulduğunu belirterek, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır." diye konuştu.

Tut ve Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik de müvekkillerinin rutin işlemler için hastaneye geldiklerini ve işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Çelik, "Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyor. Buradan evlerine gidecekler." dedi.

Avukat Hakan Sezer de müvekkillerinin gizleyecek bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Müvekkillerinin bugüne kadar herhangi bir madde kullanmadığını savunan Sezer, şunları söyledi:

"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."