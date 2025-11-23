  • İSTANBUL
Şanlıurfa'da trafik kazası! Zeytin yüklü traktör ile kamyonet çarpıştı
Yerel

Şanlıurfa’da trafik kazası! Zeytin yüklü traktör ile kamyonet çarpıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şanlıurfa’da trafik kazası! Zeytin yüklü traktör ile kamyonet çarpıştı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zeytin yüklü bir traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde zeytin yüklü traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Birecik-Nizip karayolu Kışla çıkışında yaşandı. İddiaya göre, İsa T. yönetimindeki 63 EP 501 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Ferhat K. idaresindeki 16 FAR 82 plakalı zeytin yüklü traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

