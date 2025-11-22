Asgari ücret için geri sayım başladı: Asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan şaşırtan tahmin

2026 yılı yaklaşırken gözler bir kez daha milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına çevrildi. Yeni yılın hem maaşlara hem de temel tüketimden barınmaya kadar yaşamın tüm alanlarına yeni zamlar getirmesi bekleniyor. 2025’te yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL’ye yükselen asgari ücretin 2026’da ne kadar olacağı ise hem çalışanların hem işverenlerin gündeminde ilk sırada.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak ve milyonlarca vatandaşın ekonomik kaderini belirleyecek rakamı netleştirecek. Uzmanlar, mevcut enflasyon görünümü ve piyasa koşullarına bakarak asgari ücrete yüzde 20–25 arası zam gelebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu oranların yalnızca tahmin olduğunun altı çiziliyor; nihai kararın Aralık ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Yapay zekâya soruldu: 2026 asgari ücret tahmini…

Ekonomistler kadar yapay zekâ modelleri de bu yılın en çok merak edilen sorusuna yanıt verdi. ChatGPT ve Google Gemini’nin tahminleri birbirine yakın olsa da aralarında dikkat çekici farklar var.

ChatGPT: “2026 asgari ücret 26.500 TL olabilir”

ChatGPT, temel ekonomik verileri baz alarak 2026 yılı için 26.500 TL tahmini yaptı. Model, hesaplamasını etkileyen unsurları şöyle sıraladı:

Komisyonun enflasyon, yaşam maliyeti, işveren talepleri ve siyasi beklentileri birlikte değerlendirmesi,

2025’te yapılan yüzde 30 zam,

Hükümetin 2026 için resmi enflasyon hedefinin tek haneli seviyelere yaklaşması.

Bu tahmin yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa denk geliyor ve uzman öngörüleriyle paralellik gösteriyor.

Google Gemini: “27.600 TL – 28.300 TL aralığında olacak”

Google’ın Gemini modeli ise daha yüksek bir tahminde bulunarak asgari ücretin 27.600 TL ile 28.300 TL arasında olabileceğini belirtti.

Gemini’ye göre bu aralığı belirleyen iki ana gerekçe öne çıkıyor:

Psikolojik sınır: Asgari ücretin 30 bin TL bandının hemen altında tutulmasıyla işveren maliyetlerinin dengelenmesi,

Enflasyon hedefi: Hükümetin yüksek zamla talep enflasyonunu artırmaktan kaçınması.

Aralık ayındaki kritik toplantı öncesi paylaşılan bu tahminler, 2026 asgari ücretine yönelik beklentileri giderek artırıyor. Tüm gözler şimdi komisyonun vereceği nihai kararda.