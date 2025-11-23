  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kurtlar Vadisi'ndeki Memati! Sen ne hale gelmişsin böyle?
Gündem

Kurtlar Vadisi'ndeki Memati! Sen ne hale gelmişsin böyle?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kurtlar Vadisi'ndeki Memati! Sen ne hale gelmişsin böyle?

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un değişimi gündem oldu. Bahçesinden paylaşım yapan ünlü oyuncunun son halini görenler “Ne hale gelmişsin böyle” demeden edemediler.

Usta oyuncu Gürkan Uygun, sosyal medyada farklı bir görüntüsüyle kısa sürede gündem olan usta sanatçı dikkatleri üzerine çekti.

BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Son olarak Teşkilat’ın ardından Bir Gece Masalı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sakarya'daki fındık bahçesinde çalıştığı sırada kazma sallarken görüntülendi.

DEĞİŞİMİNE KİMSE İNANAMADI

Uzun süredir ortalarda olmayan ünlü oyuncunun fiziksel değişimi dikkat çekti.

Bahçesinde görüntülenen Uygun'un son haline birçok sosyal medya kullanıcısı "Memati baya", yaşlanmış, "Yıllar acımamış" yorumunda bulundu.

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber
Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Medya

Trafik kazası geçiren ünlü oyuncudan yeni haber

Hakan Çalhanoğlu'dan Kurtlar Vadisi açıklaması!
Hakan Çalhanoğlu'dan Kurtlar Vadisi açıklaması!

Spor

Hakan Çalhanoğlu'dan Kurtlar Vadisi açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Vay memati vay sende öldün gittin hee Allah rahmet eylesin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23