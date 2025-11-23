Kütahya’da Aile Tartışması Faciaya Dönüştü! Herkes Ne Olduğunu Merak Ediyor
Kütahya’da bir arsa anlaşmazlığı, kısa sürede kontrolden çıkarak kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.
Olay, Okmeydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.D. ile yeğeni A.G. arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda İ.D, yeğeni A.G.’yi silahla bacağından vurdu. Bacağından yaralanan A.G. kendi aracıyla gittiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınırken olay yerinde dayının yanında bulunan K.D, dayı İ.D. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralı yeğen A.G'nin hastanede verdiği ilk ifadesinde, arsa meselesi yüzünden konuşurken tartışmanın başladığı ve dayısı tarafından vurulduğunu belirttiği öğrenildi. Kaçan K.D., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
