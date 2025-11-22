DEM’den ittifak ortağına sistem! “CHP’nin tavrını bir yere not aldık”

DEM Parti, “Terörsüz Türkiye” kapsamında “Erzurum Halk Buluşması” düzenledi. DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Heyeti Üyesi ve DEM Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş programda yaptıkları konuşmada; Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’in kuruluşu ve Milli Mücadele, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “İmralı ziyareti” ve CHP’nin süreçle ilgili tavrı noktasında açıklamalar yaptı. Palandöken ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen program öncesi ve sonrası en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Programın açılış öncesi İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş’u için alkış istedi

“Her şeye rağmen inşallah barışı inşa edeceğiz” diyen DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Meclis Komisyonu tarihi bir karar aldı. Meclis komisyonunda bu kararı alan, bu karara olumlu oy kullanan bütün komisyon üyelerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onlara büyük bir alkış istiyorum. Komisyon sadece bir görevi yerine getirmedi. Aynı zamanda Türkiye barışına hizmet eden bir duruş ve bir tutum içerisinde oldu. Yine bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a da bu süreçteki emeklerinden dolayı da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz haklıya hakkını veren, kim haklı olursa olsun karşıtlığımız dahi olsa onu tebrik eden, teşekkür eden, alkışlatan onurlu bir gelenekten geliyoruz.”

“CHP’nin tavrını bir yere not aldık”

Komisyonda kimi partilerin tarihi süreçte çok önemli bir aşamasında İmralı’ya gitme konusunda olumsuz oy kullandığını hatırlatan DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, her seçimde ittifak yaptıkları ve özellikle kent uzlaşısı ile özellikle büyükşehirlerde işbirliği yaptıkları CHP’ye sitem etti.

Bakırhan şunları söyledi:

“Yani bu tarihi anın eşiğinde bu büyük bir eksiklikti. Üzülerek bunu diyeceğim. Çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için sorumluluk almayacaksa, ne zaman alacaksın? Kim inanır? Böylesine yüz yüz yıllık bir yaranın sarılacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu bunu bir yere not ettik. Ama hala beklentilerimiz de devam ediyor. Çünkü barış seksen altı milyon içindir. Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye bir yararı yok. Faydası yok Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalı. Barışın yanında olmalı.”