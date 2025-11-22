AK Parti Milletvekili Dr. Hasan Arslan'dan Türkiye’nin sağlık alanındaki kazanımları ve sağlıkta yeni dönem hedefleri

Dr. Hasan Arslan, konuşmasına tüm milletvekillerini ve Sağlık Bakanlığı yöneticilerini selamlayarak başladı ve 2026 yılı bütçesinin hayırlara vesile olmasını diledi. Sağlığın devlet için taşıdığı öneme vurgu yapan Arslan, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünü hatırlatarak, AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında gerçekleştirdiği dönüşümlerin tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

"Sağlık hepimizin ortak noktasıdır"

Arslan, sağlık hizmetlerinde zaman zaman eksiklerin olabileceğini ancak doğru politikaların hakkının verilmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: “Sağlık; siyasi görüşü, makamı, mevkisi ne olursa olsun hepimizin ortak buluşma noktasıdır. İyi hizmet, iktidarıyla muhalefetiyle, milleti ve bürokrasisiyle ortak hedefimizdir.”

“En yoğun çalışan kamu personeli sağlık çalışanlarıdır”

Türkiye’de hizmet sektörleri arasında en yoğun alanın sağlık olduğunu belirten Arslan, bunun temel sebebinin vatandaş odaklı sağlık hizmet anlayışı olduğunu ifade etti. Dünyada benzeri olmayan bir sosyal güvence kapsamına ulaşıldığını söyleyen Arslan, sağlık personeli istihdamının her yıl arttığını hatırlattı.

“Acil sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyisiyiz”

Acil sağlık sisteminin Türkiye’nin en güçlü yönlerinden biri olduğunu vurgulayan Arslan, 112 çağrısı sonrası ambulansların ortalama 7 dakika içinde olay yerine ulaştığını, gelişmiş ülkelerde bu sürenin çok daha uzun olduğunu ifade etti.

"2026 bütçesinde acil sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak için teşekkür etti"

Afyonkarahisar’daki ambulansların kilometre ve yaş ortalamalarına dikkat çekerek, 2026 bütçesinde acil sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak için teşekkür eden Arslan, Gökbey helikopterleriyle helikopter ambulans filosunun genişletilmesi gerektiğini ve Afyonkarahisar’a helikopter ambulans konuşlanmasının bölge açısından kritik olduğunu söyledi.

MHRS’de büyük ilerleme: “4 milyon bekleyen talep 450 bine düştü”

Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ndeki iyileşmeleri anlatan Arslan, pandemi sonrası yaşanan sıkıntıların büyük ölçüde aşıldığını ifade etti.

Randevuya katılım oranlarının arttığını, gelemeyecek vatandaşların randevularının hızlıca başka hastalara yönlendirilerek sistemin verimliliğinin yükseltildiğini belirten Arslan, şehit ve gazi yakınlarına sağlanan önceliğin sisteme entegre edildiğini hatırlattı.

Arslan, “Alınan tedbirler sonucunda yaklaşık 4 milyon olan bekleyen hasta talebi 450 bine düşmüş, randevu bekleyenlerin oranında yüzde 88’lik bir azalma sağlanmıştır. Bugün itibarıyla 79 branşın 72’sinde aynı gün randevu alınabilmektedir” dedi.

Bilimsel araştırmalara SGK desteği

2025 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, kamu hastaneleri ve devlet üniversitelerinde yürütülen klinik araştırmaların belirli maliyetlerinin SGK tarafından karşılanacak olmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arslan, ilgili yönetmeliklerin hızlıca yayımlanmasının bilimsel çalışmaları artıracağını ifade etti.

“Sağlık market, kamuda tasarrufun en başarılı örneklerinden biridir”

DMO ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sağlık market uygulamasının, kamu sağlık tesislerinin ilaç ve malzeme tedarikinde büyük kolaylık sağladığını belirten Arslan, 2024 yılı cirosunun 75 milyar TL’ye ulaştığını hatırlattı.

İlaç alımlarının %92’sinin, tıbbi sarf alımlarının ise %47’sinin bu sistem üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Arslan, bu modelin hastanelere ortalama %35 mali avantaj sağladığını ifade etti.

Konuşmasını bütçenin hayırlı olması temennisiyle tamamlayan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, “Sağlık Bakanlığımızın 2026 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.