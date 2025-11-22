CHP’den sonra bir parti daha kararını açıkladı: İmralı’ya gitmeyeceğiz

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün İmralı gündemi ile toplandı. Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti'de fire olmadı. EMEP ve TİP de 'evet' oyu verirken DP, DSP 'ret' oyu verdi. Yeni Yol Partisi ise çekimser kaldı.

Oylamada çekimser olan Yeni Yol Partisi'nden bugün kritik bir açıklama geldi. Yeni Yol Partisi İmralı heyetine üye vermeyeceğini açıkladı.

Yeni Yol partisi; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi parti.

Öte yandan CHP dün komisyondaki oylamaya katılmadı. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.