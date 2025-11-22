  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP’den sonra bir parti daha kararını açıkladı: İmralı’ya gitmeyeceğiz
Gündem

CHP’den sonra bir parti daha kararını açıkladı: İmralı’ya gitmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’den sonra bir parti daha kararını açıkladı: İmralı’ya gitmeyeceğiz

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde kurdukları Yeni Yol Parti, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceklerini açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün İmralı gündemi ile toplandı. Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti'de fire olmadı. EMEP ve TİP de 'evet' oyu verirken DP, DSP 'ret' oyu verdi. Yeni Yol Partisi ise çekimser kaldı.

Oylamada çekimser olan Yeni Yol Partisi'nden bugün kritik bir açıklama geldi. Yeni Yol Partisi İmralı heyetine üye vermeyeceğini açıkladı.

Yeni Yol partisi; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinin ortak meclis grubu kurabilmek için 13 Ocak 2025 tarihinde oluşturdukları bir siyasi parti.

Öte yandan CHP dün komisyondaki oylamaya katılmadı. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

"Hem DEM ile Sallayıp Hem 'Ben Oynamıyorum' Diyemezsiniz": CHP'ye Zehir Zemberek "İmralı" Tepkisi!
"Hem DEM ile Sallayıp Hem 'Ben Oynamıyorum' Diyemezsiniz": CHP'ye Zehir Zemberek "İmralı" Tepkisi!

Gündem

"Hem DEM ile Sallayıp Hem 'Ben Oynamıyorum' Diyemezsiniz": CHP'ye Zehir Zemberek "İmralı" Tepkisi!

Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!
Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!

Gündem

Siyasette perde aralandı! Gürsel Tekin’den CHP’yi sarsan İmralı çıkışı!

"İmralı’ya bir iki, bir iki" diyenlerin sahtekarlığı
“İmralı’ya bir iki, bir iki” diyenlerin sahtekarlığı

Gündem

“İmralı’ya bir iki, bir iki” diyenlerin sahtekarlığı

CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım
CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım

Gündem

CHP’liler kızınca apar topar sildi! İmralı kararı sonrası Pervin Buldan’dan olay paylaşım

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

altılı masanın bir ayağının kim olduğunu yazamayan ne olsun. özür dilemeyenler beter oldun. Allah onları ıslah etmesin, ölene kadar sürüsününler.

Metin

Adamı asacaklardı. İp atıyorlardı mecliste. Nereden nereye ....
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23