Hüda Par’ dan İmralı mesajı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Rudaw TV’de Hewidar Zana’nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu, komisyonda yapılan İmralı oylamasına neden ret oyu verdiklerini açıkladı. Kürt meselesinin çözümü için umutlu olduklarını ifade eden Yapıcıoğlu, “Biz sadece elimizi değil gövdemizi de bu yükün altına koyacağız ve bu yükü kaldıracağız. İnşallah yeniden barış ve kardeşlik tesis edilecek.” şeklinde konuştu.

“51 kişiden oluşan komisyondan neden 4-5 kişi görüşmeye gitsin?”

Komisyon’un Öcalan ile görüşmesine karşı olmadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, “Meclis Komisyonu’nda dedik ki madem Öcalan’la görüşülmesi gerekiyor, 51 kişiden oluşan komisyondan neden 4-5 kişi görüşmeye gitsin? 51 üyenin tamamı birlikte dinlesin onu; eğer sormak istedikleri bir şey varsa da sorabilsinler. Bu nasıl olacak? Tüm komisyonun İmralı’ya gitmesi çok zahmetli olur ama videokonferansla bu mümkün. Abdullah Öcalan tüm komisyon tarafından bu şekilde daha rahat dinlenebilirdi.” dedi.

“ ‘Abdullah Öcalan asla dinlenmesin’ gibi bir yaklaşımımız yok”

Önerilerinin komisyonda gündeme geldiğini belirten Yapıcıoğlu, “Biz videokonferansla komisyondaki 51 vekilin tamamının Abdullah Öcalan’ı dinlemesini ve isterlerse soru sormasını önerdik. Bu meselede “Abdullah Öcalan bu meseleye karışmasın, asla dinlenmesin.” gibi bir yaklaşımımız yok. Madem amaç silahların bırakılması, amaç yeni bir sayfa açmak; öyleyse elinde silah olanla görüşülmesi lazım. Biz sadece 4-5 kişiyle değil, tüm komisyon tarafından dinlenmesini istedik.” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Öcalan’ı tüm Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek istiyor

İmralı görüşmesi için her partinin farklı amaçları olduğuna vurgu yapan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti: “DEM Parti bu görüşmeyle Kürt meselesinin çözümünde Abdullah Öcalan’ın tüm Kürtlerin temsilcisi olduğunu, bu meselede tüm Kürtler adına onun devletle müzakere yapmasını istedi. Bu görüşmeyi ısrarla istemelerinin asıl amacı buydu. Silah bırakma çağrısı yapıldıktan sonra PYD, KCK gibi bazı gruplar “Bu çağrı bize yönelik değil.” dediler. MHP de bu görüşmeyle açık bir şekilde Abdullah Öcalan’ın ağzından bunu duyurmak istiyor. PYD ve QSD için de çağrı yapmasını isteyecek. “Sizin de silah bırakmanız lazım, Suriye’deki yeni yönetime, Şam hükümetine katılmanız lazım.” demesini isteyecekler; onların da amaçları budur kanaatime göre. AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin üye sayısı İmralı’ya heyet gönderilmesini kabul etmeye yeterliydi. Madem mesele silah bırakmaksa, PKK’nin tamamen feshi ise yeni bir sayfa açmaksa, Kürtler ve Türkler için yeni bir çözümse; herkes fikrini belirtsin, sadece 4-5 kişi onu dinlemesin; hepimiz dinleyelim dedik.”

İmralı’daki görüşmenin detaylarının komisyonun diğer üyeleriyle de paylaşılması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, görüşme sonrası partilerin rapor hazırlayacağını da sözlerine ekledi.

“Nasıl CHP ile aynı safta olabiliriz?”

“HÜDA PAR, CHP ile aynı safa geçti.” çarpıtmalarına da cevap veren Yapıcıoğlu, “Öyleyse “DEM Parti de MHP ile aynı safa mı geçti?” demeliyiz. Eğer o doğruysa bu da doğrudur. Bin meselede belki CHP ile ayrı düşeriz ama dört-beş meselede aynı düşünüyor olabiliriz. “Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.” diye bir söz vardır. CHP’nin de bazen doğru şeyleri savunabilmesi mümkündür. Komisyonun ne şekilde görüşeceği konusu tartışılırken CHP komisyonda değildi; komisyonu terk etti. Nasıl CHP ile aynı safta olabiliriz? Eğer DEM Parti kabul ederse, dese ki: “Biz bugüne kadar AKP-MHP faşist iktidarı diyorduk, bugünden itibaren MHP ile aynı saftayız.” derse, DEM Parti yetkilileri, siyasileri bunu söylesinler; sonra gelip hakkımızda konuşsunlar.” diye konuştu.

“HÜDA PAR hakkında olumsuz konuşanlar raporumuzu okuduktan sonra yüzleri kızaracaktır”

Kürt meselesinin PKK kurulmadan önce de var olduğuna değinen Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yarın PKK ortadan kalksa da Kürt meselesi çözülmedikçe bu sorun devam edecek. Biz diyoruz ki milletimiz çatışmalardan, ölümlerden çok çekti. Halkımız için onurlu, huzurlu, rahat bir hayat gerekir. Bunun gerçekleşmesi için de ne yapılması lazımsa bunun rapora eklenmesi lazım. Biz de raporumuzu tamamladıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşacağız. HÜDA PAR hakkında olumsuz konuşanların, çözümün önünde engel gibi görenlerin belki raporumuzu okuduktan sonra yüzleri kızarır da gerçek düşüncelerimizi öğrenir.”

“Meseleyi siyaset yoluyla çözebileceğimize inanıyoruz”

Meselenin çözülmesini herkesten çok istediklerine vurgu yapan Yapıcıoğlu, “Herkesten çok Kürtlerin onurlu, eşit bir şekilde bu topraklarda yaşamasını istiyoruz. Bunun gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Kürtler de Türkler gibi bu devletin kurucularıdır. Kürtler, Türklerle birlikte bu devleti kurdu ama sonra varlıkları inkâr edildi, dilleri inkâr edildi, katliamlara uğradılar. Bu katliamlara sebep olanlar şimdi bu meselenin çözümünü istiyor gibi görünüyorlar ama biz bunların hâlâ aynı olduklarını, asıllarının değişmediğini düşünüyoruz. Meseleyi siyaset yoluyla çözebileceğimize inanıyoruz. Bu meselenin çözümü için taşın altına el konulması gerekiyor. Biz sadece elimizi değil gövdemizi de bu yükün altına koyacağız ve bu yükü kaldıracağız. İnşallah yeniden barış ve kardeşlik tesis edilecek.” ifadelerini kullandı.