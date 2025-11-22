  • İSTANBUL
Kültür - Sanat Fransa’nın zulmü belgesele döküldü: İslam düşmanlığına karşı sessiz direniş
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’nin yapımcılığını üstlendiği “İstikamet: İslam Düşmanlığına Karşı Sessiz Direniş” belgeseli, 23 Kasım’da Kısa’dan Hisse Film Festivali kapsamında AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, Fransa’daki İslam karşıtı yasa ve uygulamaların Müslümanların gündelik yaşamında oluşturduğu baskıyı ele alıyor. Eğitimden iş hayatına, sosyal hayattan spora kadar uzanan geniş bir alanda uygulanan yasakların bireyleri nasıl görünmez kıldığını, mağdurların kişisel tanıklıklarıyla aktarıyor. “Demokratik-laik devlet” söylemi altında din ve inanç özgürlüğünün nasıl daraltıldığı çarpıcı örneklerle ortaya konuyor.

Fransa’da 2004’te kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağıyla başlayan süreç, zamanla okullara, spor organizasyonlarına ve sivil toplum yapılarının çoğuna yayıldı. 2023’te çıkarılan “abaya yasası” ile Müslüman kız öğrencilerin uzun etek giymesi dahi yasaklandı.

“İstikamet”, bu baskılar karşısında Müslümanların görünmeyen ama kararlı mücadelesini anlatırken, Avrupa’nın demokrasi ve özgürlük söylemleriyle çelişen yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, 2015’ten bu yana Türkiye’nin milli ve manevi değerlerinin yurt içinde ve dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Abdullah

Ulan madem Avrupayı beğenmiyorsunuz defolun gidin kendi ülkelerinize. Afganistan ne hale geldi şeriat yüzünden.
