Fransa’nın zulmü belgesele döküldü: İslam düşmanlığına karşı sessiz direniş

Belgesel, Fransa’daki İslam karşıtı yasa ve uygulamaların Müslümanların gündelik yaşamında oluşturduğu baskıyı ele alıyor. Eğitimden iş hayatına, sosyal hayattan spora kadar uzanan geniş bir alanda uygulanan yasakların bireyleri nasıl görünmez kıldığını, mağdurların kişisel tanıklıklarıyla aktarıyor. “Demokratik-laik devlet” söylemi altında din ve inanç özgürlüğünün nasıl daraltıldığı çarpıcı örneklerle ortaya konuyor.

Fransa’da 2004’te kamu çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağıyla başlayan süreç, zamanla okullara, spor organizasyonlarına ve sivil toplum yapılarının çoğuna yayıldı. 2023’te çıkarılan “abaya yasası” ile Müslüman kız öğrencilerin uzun etek giymesi dahi yasaklandı.

“İstikamet”, bu baskılar karşısında Müslümanların görünmeyen ama kararlı mücadelesini anlatırken, Avrupa’nın demokrasi ve özgürlük söylemleriyle çelişen yaklaşımını da gözler önüne seriyor.

