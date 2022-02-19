Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert tepki: Bunlar Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılsın!

TV100 ekranlarında yayınlanan Ertan Özyiğit'in moderatörlüğü yaptığı Kayıt Dışı programına Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu.

"Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım"

Son zamanlardaki kadın cinayetleri hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü, "İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kadın hakları vardı. Biz de katılıyorduk, içeriğinin bazılarına. Mesela şimdi kadınları öldürüyorlar. Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin" dedi.

"Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım"

Açıklamalarının devamında ise Ünlü, "Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah'ın emridir. Cinayet işlemiş" ifadelerine yer verdi.