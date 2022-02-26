Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim anketi tepkisi! 'Yüzde 1-2 olması lazım'

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Cübbeli Ahmet Hoca, Serdar Arseven'in Youtube kanalına konuştu.

Kamuoyuyla paylaşılan seçim anketlerinde HDP'nin yüzde 10'un üzerinde oyu çıkmasına isyan eden Cübbeli Ahmet Hoca, "HDP hala yüzde 12. Yüzde 11-12 diye açıklama yapıyorlar. Bilmiyorum. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı." dedi.

'Bu ne dinsizliktir'

HDP'nin terör ile ilişkisine dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, şöyle devam etti:

Diyarbakır'da, Van'da bu kadar analar ağlıyor. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını, bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Kızların tecavüze uğradığı anlatılıyor. Bu kadar pislik göz önündeyken yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Dolayısıyla ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı? Bakmaz.