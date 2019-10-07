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Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fırat'ın doğusuna yapılması an meselesi olan operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 21:18
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fırat’ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Yakında yapılacak ve inşâallah zaferle sonuçlanacak Fırat’ın doğusu operasyonunun diğerleri gibi olmayacağı ve hepsinden önemli olduğu anlaşılmaktadır. Onun için tüm Müslüman vatandaşlarımız devletimizin ve askerlerimizin arkasında yekvücut olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Türk askerinin siyonistler ile savaşacağı uyarısında bulunarak, "Türk askerinin ‘Kürdistan’ adı altında aslında siyonistan olan siyonistlerle savaştığı unutulmamalıdır. Bu harekât Türk askerinin yapacağı en büyük cihattır. İşte vatanın bölünmemesi ve kutsallarımızın müdâfaası husûsunda cihat görmek isteyenler Türk ordusunun yapacağı bu cihâdı görmelidirler ve desteklemelidirler. En büyük mesele ise; bu arada Siyonistlerin ülkemize, milletimize ve hükümetimize yapmaya çalıştığı ekonomik darbeler ve iç kargaşalar olacaktır ki bu hususta herkes uyanık olmalıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Maddi olarak ne zarar gelse de..."

Maddî olarak ne zarar gelse de bunu sîneye çekmeli, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir keyfi, hiçbir rahatı tercih etmemeliyiz. Rabbimiz, Müslüman Türk ordumuza âcil muzafferiyetler ihsân eyleyip siyonizmi, uşaklarını ve içimizdeki destekçileri olan vatan hâinlerini kahr-u perîşân ederek bizlere vatanımızda emân ve sukûnet ihsân eylesin. Âmîn!

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:18
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. operasyon

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı11 dk önce
    Neyi zafer sayacağız. ABD izin verdiği için Suriyenin o bölgesine girebileceğiz. Eğer silahlı çatışma olursa karşımızda pyd kadar müslüman arap unsurlarda olacak.Müslümanın müslümana savaşı cihat olmaz. Suriyede koruyacağımız hangi kutsalımız var. Oradakilerde aynı argumanlarla karşımıza çıkacaklar.Onlarda müslüman olarak kutsallarını korumak için savaş diyecekler. Bizim hocalarımız gibi onlarında hocaları var o hocalarda fetva verecekler. Harekat başlayana kadar iyi düşünelim. Harekat olmaması için görüşlerimizi dile getirelim. Harekat başladıktan sonrada bir olalım birliğimizi bozmayalım.Her daim allah yardımcımız olsun
  • Alpaslan MertAlpaslan Mert17 dk önce
    Bu konuda konuşması gereken zat bu mu? Müslümanları bu kişi mi temsil ediyor? Diyanet işleri niye açıklama yapmıyor?
  • CubbeliCubbeli18 dk önce
    katılsan ya..kim bilir hani kutsal olan şehitlik nasip olur.su dünya çöplüğünde debelrnmekten dahx iyi değil mi var misin?
  • hercaihercai27 dk önce
    Dogru demis.
  • VuslatVuslat28 dk önce
    Hocaya tuzun kuru diyenler.merak ediyorum kesemiz zarar gorecek diye vatanimi böldürelim he.oglu ingilterede okuyo diyen ayten hanım müfterisiniz
  • HakanHakan28 dk önce
     yine her konuda uzman olduğu için konuşmuş ağzı olan konuşuyor zaten memlekette
  • musamusa35 dk önce
    sen siyasetçi değilsin,omuzunda sorumluluk yok devletin sır olan meselelerini bilmiyorsun.atıp tutuyorsun.Kazansak bile ekonomik olarak neler kaybettiğimizi biliyor musun Allah bu millete savaş yüzü göstermesin.Barışın en kötüsü savaşın en iyisinden çok daha iyidir 
  • CÜBBELİ HOCAMIZIN ASKERLERİYİZCÜBBELİ HOCAMIZIN ASKERLERİYİZ38 dk önce
    CÜBBELİ HOCAMIZIN ASKERLERİYİZ ,SENİ ÇOK SEVİYORUZ HOCAM,YÜCE ALLAH'IMIZ SENİKORUSUN VE SAĞLIK AFİYET VERSİN AMİN AMİN AMİN AMİN , ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED VE ALA ALİ SAHBİHİ VE SELLİM.
  • MustafaMustafa38 dk önce
    İbrahim bey kardeşim: Böyle bir durumda, senin benim olur mu hiç? Adam Suriye'den sonra İran ve Türkiyeyi yıkacak ve pislik kâfir İsrail toprağı yapacam diyor? Bölecek şrfsz ler akıllarınca! Ne tuzu şimdi değil mi yani?
  • SerdarSerdar43 dk önce
    Helal hocam sana yobaz diyipde ,vatansever gibi gözüküpte esas vatan hainleri,gaflete kapılanlanlar gerçek yobaz ve vatan düşmanları sır.
  • SüleymanSüleyman44 dk önce
    Ahmet ünlü hocaya katılmaklar birkikte beklenen bu frat operasyonunun başlamayacağı kanatindeyim 
  • aytenayten47 dk önce
    milyon dolrlik villada otur,oglunu ingilterede luks icinde okut sonra muslumamanlar tek vucut olsun,,he canim he,,biz de yedik
  • Giresun 28Giresun 2848 dk önce
    Rabbim ordumuzu muzaffer eyle Yarabbi islami yeryuzune hakim eyle rabbim kafirleri kahhar ismin hurmetine kahreyle ve icimizdeki vatan hayinlerini kahreyle vatanimizi milletimizi sen koru rabbim ummetin birlik olma zamani rabbim muslumanlarin kalplerini birlestir amin
  • IbrahimIbrahim53 dk önce
    Sana göre hava hoş, tuzun kuru nasıl olsa.
  • Muzaffer AyMuzaffer Ay56 dk önce
    Bir muslumanlarin Alime de bu yakışır. Amin diyelim.

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