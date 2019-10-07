Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fırat’ın doğusuna yapılacak olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Yakında yapılacak ve inşâallah zaferle sonuçlanacak Fırat’ın doğusu operasyonunun diğerleri gibi olmayacağı ve hepsinden önemli olduğu anlaşılmaktadır. Onun için tüm Müslüman vatandaşlarımız devletimizin ve askerlerimizin arkasında yekvücut olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Türk askerinin siyonistler ile savaşacağı uyarısında bulunarak, "Türk askerinin ‘Kürdistan’ adı altında aslında siyonistan olan siyonistlerle savaştığı unutulmamalıdır. Bu harekât Türk askerinin yapacağı en büyük cihattır. İşte vatanın bölünmemesi ve kutsallarımızın müdâfaası husûsunda cihat görmek isteyenler Türk ordusunun yapacağı bu cihâdı görmelidirler ve desteklemelidirler. En büyük mesele ise; bu arada Siyonistlerin ülkemize, milletimize ve hükümetimize yapmaya çalıştığı ekonomik darbeler ve iç kargaşalar olacaktır ki bu hususta herkes uyanık olmalıdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Maddi olarak ne zarar gelse de..."

Maddî olarak ne zarar gelse de bunu sîneye çekmeli, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne hiçbir keyfi, hiçbir rahatı tercih etmemeliyiz. Rabbimiz, Müslüman Türk ordumuza âcil muzafferiyetler ihsân eyleyip siyonizmi, uşaklarını ve içimizdeki destekçileri olan vatan hâinlerini kahr-u perîşân ederek bizlere vatanımızda emân ve sukûnet ihsân eylesin. Âmîn!