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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çağrı: O isim görevden alınsın
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Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çağrı: O isim görevden alınsın

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir dersinde Hz. Meryem’e ‘iffetsizlik’ isnadında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa’ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:32:00 - 2022-02-08 14:51:23
Cübbeli Ahmet Hoca’dan flaş çağrı: O isim görevden alınsın

Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa”nın bir dersinde, “Hz. İsa’nın çocukken, annesi Hz. Meryem’e “Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun” dediği ses kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kesimden tepkiler gördü.

Cübbeli Ahmet Hoca ise 'Sezen Aksu’nun yaptığı reddiyeyi hakketti ama müftü yetiştiren Cihat Kısa niye hâlâ görevde kalıyor?' sorusunu sordu.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Meryem validemizi fuhuşla itham etti. Hiçbir şey yapılmadı. Ondan sonra Sezen Aksu bilmem ne. Ya Sezen Aksu size ben Müslümanım mı dedi? Sezen Aksu’dan bahsedeceğiz ama müftü yetişecek burada. Ne abartması? Konuşmaları internete düştü. Böyle bir din adamı olabilir mi? Bunları saymakla bitiremeyiz. Neyi savunuyoruz? Sezen Aksu müftü yetiştirmiyor ki? Müftü yetiştiren okulları ne yapacağız mevzu bu" ifadelerini kullandı.

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