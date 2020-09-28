Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Erbakan açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Sözleşmesi konusundaki tutumu nedeniyle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a teşekkür etti.

Katıldığı bir televizyon programında İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıktığı gerekçesiyle Vatan Partisi’ne teşekkür eden Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan’ın İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşarak, ‘Dün gece Habertürk'teki konuşmamda İstanbul Sözleşmesi için Vatan Partisi'ne teşekkür etmiştim, sağ cenahtan bu işe pek eğilen olmadığını söylemiştim. Sonra Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan Beyefendi'nin bu işe olan reddiyelerini bana bildirdiler. Bu yüzden onların hakkını vermek üzere bu konuşmalarını yayınlıyorum. Ayrıca 2 senedir Erbakan Vakfı'ndan beni arayıp bu hususta bilgilendirmek istediler fakat görüşmeye vakit bulamamıştım ama onların bu hususta çok büyük gayretlerini biliyorum ve takdir ediyorum’ dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin son 1,5 ayda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 1,5 milyon broşür dağıttığını söyleyen Ahmet Hoca, ‘Allah kendilerinden razı olsun. Hizmetlerini tesirli eylesin ve lanetten bir an önce Müslüman halkımızı halas eylesin’ dedi.