Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'
Fatih Camii İmamı Galip Usta ile Bilal Erdem'in saldırıya uğradığı haberini bir sohbette iken alan Cübbeli Ahmet Hoca, Müslümanlara uyarıda bulunduğu videoyu bugün paylaştı.
Cübbeli Ahmet Hoca "Fatih Camii gibi bir yerde bu olay olduğuna göre tedbirimizi arttırmalıyız" dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca sözlerinin devamında "Müslümanlar olarak uyanık olalım, birbirimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
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