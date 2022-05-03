Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken Süleyman Soylu çıkışı: Daha çok beklerler

Kamuouyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Tele'in yeni provokasyonuna tepki gösterdi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Müsabakayı stattan takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maç bitiminin ardından statta bir konuşma yaptı.

Tele1 ise bu konuşmayı 'Trabzonsporlular, şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan Süleyman Soylu’yu yuhladı' başlığıyla haberleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, 'Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında yaptığı konuşma esnâsında Süleyman Soylu Bakanımızı coşkulu kalabalıklar alkışlarken hasûd müfsid bir ekalliyetin "yûh" çekmesine aldanan Tele1 kafası, Bakanımızın îtibârının azalmasını bekliyorsa daha çok beklerler. Biz, terörü bitirmekte kararlı duruşundan dolayı Sayın Bakanımızı daha ziyâde tebrîk ediyor ve duâlarımızı arttırıyoruz' açıklasında bulundu.