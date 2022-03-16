Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak Saadet Partisi açıklaması: Husumetim bu yüzden

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi ile yaşadığı polemik hakkında konuştu.

"Saadet Partisi'ne yıllardır oy verenler bizim cemaat. Senelerimizi verdik Erbakan Hoca'nın döneminde" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, yönetim kadrosunda birçok değişiklik yaşandığını ve parti yönetiminin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaştığını ifade etti.

HDP ile uğraştığı için Saadet Partisi'nden tepki gördüğünü dile getiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben HDP'ye çatıyorum sen neden rahatsız oluyorsun, senin ne alakan var? Saadet Partisine olan husumetim din ve vatan içindir, nefsim için değildir" diye konuştu.