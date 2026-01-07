Cübbeli Ahmet Hoca’dan 1350 dolardan başlayan umre açıklaması: Dolmuş diyene itibar etme yerini hemen ayırt!

Cübbeli Ahmet Hoca, umre ziyareti için tur düzenliyor. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayınlayan Ahmet Mahmut Ünlü, "İnşaallah Umre'ye 30 Mart'ta gideceğiz. Yer dolmuş diyenlere de itibar etmeyin. Açıkladığım turdan yer ayırtabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'Servisli otel', 'yürüme mesafeli otel' 'sekiz gece dokuz gün', '14 gece 15 gün' ve '18 gece 19 gün' gibi farklı paketler sunan Cübbeli Ahmet Hoca'nın turunun ücreti ise 1350 dolar ile 2400 dolar arasında değişiyor.