İmamoğlu mahkemede köşeye sıkıştı! 295 milyon euroluk metro kredisi sorusuna bakın ne cevap verdi!

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin yalanını kendi medyası ifşa etti! Rezilliğin bu kadarı…

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

İran’ı karıştırmak için Pehlevi devreye girdi

Öğrencileri evinde temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Öğretmen değil çalışma kampı yöneticisi
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan yargılandığı davada, metro projeleri için yurt dışından alınan devasa kredilerin akıbeti damga vurdu.

Turgay Güler’in gündeme taşıdığı şok iddiaya göre mahkeme hakimi, İmamoğlu’na Almanya’dan çekilen 295 milyon euroluk kredinin neden belediye hesaplarında görünmediğini ve metronun nerede olduğunu sordu.

İmamoğlu’nun bu kritik soru karşısında "fizibilite çalışmaları devam ediyor" yanıtını vermesi ve paranın akıbetine dair detaylı açıklama yapmaktan kaçınarak "soruya cevap vermek istemiyorum" demesi salonda tansiyonu yükseltti.

BDDK raporlarına da yansıyan iddialarda, raylı sistemler için temin edilen milyarlarca liralık dış finansmanın proje dışı harcamalarda ve belgelendirilemeyen transferlerde kullanıldığı öne sürülürken, kayıp paraların izinin sürülmesi için soruşturma derinleştiriliyor.

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

Enver Aysever’den sonra, Barış Terkoğlu... CHP yandaşları Ekrem'e kılıcı çekti

Cem Küçük'ten Murat Ongun'a yanıt: Sana bir dava da ben açacağım!

Ümit Özdağ, Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu… Haydar Baş’ın mahdumu Hüseyin Baş’tan CHP ağzı!

Turan

Bir kurumda paranın, emtianın, taşınır ve taşınmazın ne olduğunu, ne olacağını sadece bir kişi bilmez- karar veremez. Bu kurumdaki diğer yönetici ve idarecileri de yapılan iş ve işlemlerden sorumludur! Başkan susarsa müdürü, memuru konuşur yoksa...
