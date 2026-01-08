İmamoğlu mahkemede köşeye sıkıştı! 295 milyon euroluk metro kredisi sorusuna bakın ne cevap verdi!

Turgay Güler’in gündeme taşıdığı şok iddiaya göre mahkeme hakimi, İmamoğlu’na Almanya’dan çekilen 295 milyon euroluk kredinin neden belediye hesaplarında görünmediğini ve metronun nerede olduğunu sordu.

İmamoğlu’nun bu kritik soru karşısında "fizibilite çalışmaları devam ediyor" yanıtını vermesi ve paranın akıbetine dair detaylı açıklama yapmaktan kaçınarak "soruya cevap vermek istemiyorum" demesi salonda tansiyonu yükseltti.

BDDK raporlarına da yansıyan iddialarda, raylı sistemler için temin edilen milyarlarca liralık dış finansmanın proje dışı harcamalarda ve belgelendirilemeyen transferlerde kullanıldığı öne sürülürken, kayıp paraların izinin sürülmesi için soruşturma derinleştiriliyor.